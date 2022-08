Thomas Markle meldet sich nach Schlaganfall zurück

Vor rund drei Monaten erlitt Thomas Markle (77), der Vater von Herzogin Meghan (40), einen Schlaganfall. Jetzt meldete er sich zum ersten Mal seit seiner Erkrankung persönlich in der Öffentlichkeit zurück. Ein exklusives Video für den britischen Sender GB News zeigt Markle an einem Strand. In der Hand hält er einen Stift und ein Whiteboard mit einer Botschaft an das Publikum.