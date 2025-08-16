Thomas Müller bedankt sich mit Lederhose für die Nummer 13

Ehefrau Lisa bleibt vorerst in Deutschland

Wie «Bild» berichtete, hat der Sportler eine Wohnung in der Innenstadt von Vancouver mit Blick auf das Stadion bezogen. Seine Ehefrau Lisa Müller (35) ziehe jedoch erst einmal nicht mit. Denn beide sind beruflich sehr eingespannt. «Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen», zitiert die Zeitung Thomas Müller. «Der andere Grund ist, dass Lisa auch mitten in der Saison beim Dressurreiten ist. Da würde es jetzt keinen Sinn machen, da grosse Umzüge zu planen.» Das Paar ist seit 2009 verheiratet.