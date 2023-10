Thomas Müller: So sieht die Familienplanung beim Bayern-Star aus

In der Zwischenzeit hat sich der Weltmeister von 2014 neben König Fussball noch einer anderen Herzensangelegenheit gewidmet. Er hat an seinem eigenen Kochbuch gearbeitet, das unter dem Titel «Kochen für kleine und grosse Champions» am 7. Oktober erscheinen wird. Darin will er bei Alt und Jung ein «Bewusstsein [...] schaffen, was ich da als Treibstoff in meinen Körper hineingebe», wie er «Bild» verrät.