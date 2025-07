Thomas Müller überrascht Fans mit privatem Pärchenfoto

Fussballstar Thomas Müller (35) und Reitstar Lisa Müller (35) mit ihrem Pferd glücklich auf einem Selfie – das hat zumindest in der Öffentlichkeit Seltenheitswert. Der Fussballstar hat ein solches nun aber in seinen Stories veröffentlicht. Während sie lächelnd die Nase des Tieres umfasst, strahlt er nur so in die Kamera.