Thomas Müllers Ehefrau Lisa erklärt: Darum zog sie nicht nach Kanada

Sie will sich nicht für ihr Privatleben rechtfertigen

Über ihr Privatleben redet sie hingegen nicht so gerne. «Dann würde ich mich rechtfertigen und ausserdem, egal, was man sagt, sie drehen es hin, wie sie es haben wollen.» Dass ständig über den Zustand ihrer Ehe spekuliert werde, sei ihr inzwischen «wurscht». «Dann bin ich eben die dumme Spielerfrau, die eigentlich nur Nägel lackieren kann.» Dabei verfolgt sie neben dem Reitsport auch politische Interessen. Zuletzt hatte Lisa Müller mehrere Praktika mit landespolitischem Bezug absolviert, unter anderem bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61, CSU). Auch dabei bekam sie Vorurteile zu spüren. So würden ihr Meinungen unterstellt, die sie nie vertreten habe. «Dabei mache ich überhaupt noch keine Politik, ich mache Praktika.»