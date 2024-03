Thomas Tuchel bestätigt die Baby-News: Manuel Neuer ist Papa geworden

Der FC–Bayern–München–Trainer Thomas Tuchel (50) hat in einer Pressekonferenz offiziell die Baby–News von Torwart Manuel Neuer (37) bestätigt. Auf die Frage eines Reporters, ob Manuel Neuer Papa geworden sei, antwortete der 50–Jährige verschmitzt mit einem deutlichen «Ja» und kündigte gleich darauf an, dass Neuer beim Auswärtsspiel am Samstag in Darmstadt auf dem Rasen im Tor stehen werde.