Thomas Tuchel ist neuer England-Coach: Prinz William steht ihm bei

Thomas Tuchel in der Tradition von Eriksson und Capello

Was in Deutschland bislang noch nie der Fall war, wird in England mittlerweile immer mehr zur Gewohnheit: Thomas Tuchel ist bereits der dritte nicht–englische Trainer der Geschichte. Zuvor standen bei den Three Lions bereits der Schwede Sven–Goran Eriksson (1948–2024) und der Italiener Fabio Capello (78) an der Seitenlinie. Thomas Tuchel startete wie auch Jürgen Klopp seine Trainerkarriere beim 1. FSV Mainz 05 und übernahm später – ebenso wie Klopp – Borussia Dortmund. Nach den Stationen in Chelsea und Paris St. Germain übernahm Tuchel 2023 den FC Bayern München. Dort wurde er nach mässigem Erfolg und langem Hin und Her vom aktuellen Trainer, dem Belgier Vincent Kompany (38), im Sommer abgelöst.