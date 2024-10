Thomas Tuchel will England zum Weltmeister machen

Erster Deutscher als englischer Nationaltrainer

Im Januar 2025 beginnt Thomas Tuchels grosses Abenteuer. Als erster deutscher Trainer in der Geschichte der Three Lions lautet sein Auftrag, bei der WM 2026 den Titel zu holen – nicht mehr und nicht weniger. «Begeistert und geehrt» fühle er sich an diesem Tag, sagt Tuchel auf der Pressekonferenz des englischen Verbandes. Und er setzt sich das höchste Ziel, das es im Fussball zu erreichen gilt: «Wir werden versuchen, den zweiten Stern für das englische Trikot zu holen. In den USA wollen wir unseren Traum erfüllen.» Die WM 2026 wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen. Das Finale steigt am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium von New Jersey.