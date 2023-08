Die Grundlagen für Tuchels Schaffen wurden in Schwaben geschaffen, wo der heutige Bayerntrainer in der U17 des FC Augsburg zum Profi heranreifte. Sein Weg als Spieler führte ihn über die Stuttgarter Kickers zum SSV Ulm, der damals unter Ralf Rangnick (65) furios in die Bundesliga durchmarschierte. Tuchel sollte dies als Spieler jedoch nicht miterleben: In der Zweitliga–Saison 1998 beendete ein Knorpelschaden im Knie jäh das Ende seiner aktiven Karriere. So kam es, dass er schon früh ins Trainergeschäft einstieg und über die Jugendmannschaften des VfB Stuttgart, FC Augsburg und schliesslich FSV Mainz 2009 seinen Weg in die Bundesliga fand.