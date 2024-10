Thomas Tuchels Mutter sicher: WM-Titel mit England «kann er schaffen»

Holt Thomas Tuchel mit England endlich wieder einen Titel?

«Er kann es schaffen, davon bin ich überzeugt», sagt Gabriele Tuchel im Hinblick auf die Siegchancen des englischen Teams in zwei Jahren. «Ich glaube, es steht in den Sternen, es gibt eine besondere Ausrichtung, man kann es schaffen. Wenn Thomas sich etwas in den Kopf setzt, ist er so leidenschaftlich bei der Sache, dass ich glaube, dass er es schaffen kann.»