Was es mit den Bildern auf sich hat, erklärt der Moderator in einem ausführlichen Text: «Demokratie, Sicherheit und Selbstbestimmung sind für uns in Deutschland zum Glück absolut selbstverständlich. So selbstverständlich, dass wir sogar lange der Meinung waren, wir könnten diese nur mit Worten und Diplomatie verteidigen.» Dies sei auch weiterhin sein Wunsch, nur ist er der Überzeugung, «dass man leider auch heute bereit sein muss, als Land, diese Freiheiten zu verteidigen».