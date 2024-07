«Those About to Die»: Alles zu Roland Emmerichs Gladiatorenserie

Riesiges Figurenensemble

Mit den gerade Genannten ist das Figurenarsenal von «Those About to Die» noch lange nicht erschöpft. Über ein Dutzend bedeutende Charaktere bevölkern die zahlreichen Handlungsstränge der neuen Historienserie. Neben Oscarpreisträger Hopkins als Kaiser und dem ehemaligen «Game of Thrones»–Schurken Rheon als Gangsterboss erleben Zuschauerinnen und Zuschauer so etwa auch die Geschichte einer aus Nordafrika stammenden Familie, die von den Römern versklavt und in ihre Hauptstadt verschleppt werden.