Thriller-Serie «The Iris Affair»: Hetzjagd quer durchs Urlaubsparadies

Die Frage ist nur: Ist die mächtige Apparatur, die Iris zu Gesicht bekommt, wirklich in der Lage, «alles zu heilen», wie Cameron ihr hochtrabend in Aussicht stellt? Oder geht von der Technologie vielmehr eine immense Gefahr aus? Schon nach kurzer Zeit überkommen Nixon begründete Zweifel, ob die Absichten ihres neuen Chefs wirklich so philanthropisch sind, wie er behauptet. Sie stiehlt daher das Tagebuch, das die Aktivierungssequenz der Maschine enthält, und macht sich aus dem Staub. Es ist der Auftakt einer rasanten Katz–und–Maus–Jagd quer durch Italien.