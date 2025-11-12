Thriller «Verschollen»: Axel Milberg bleibt ein TV-Dauerbrenner

In der ORF/MDR–Komödie «Mit und ohne Simone», die in Wien, Krems und Dürnstein gedreht wurde, ist Milberg dagegen mal wieder kaum zu erkennen. Das zeigen erste Fotos vom Set im Sommer. Gemeinsam mit dem Wiener «Tatort»–Star Adele Neuhauser (66) spielt er das krisengebeutelte Ehepaar Simone und Walter, das von der Scheidung träumt. In weiteren Rollen sind unter anderem Ex–«Tatort»–Ermittlerin Karin Hanczewski (43) als Tochter des Paares sowie «Mord mit Aussicht»–Star Petra Kleinert (58) zu sehen.