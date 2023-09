Thronjubiläum: Überraschende Auftritte der jungen Prinzessin Estelle

Hellblaues Tweet–Kostüm

Am heutigen Krönungstag (15.9.) war Prinzessin Estelle wieder einer der Hingucker, als sie mit der Königsfamilie in der Königlichen Schlosskirche in Stockholm ankam. Zu diesem Anlass erschien die nächste Thronfolgerin in einem hellblau–weissen Tweet–Kostüm mit aufgesetzten Taschen. Diesmal trug sie helle Ballerinas dazu. Auch hier strahlte sie die Fotografen sichtlich amüsiert und routiniert an.