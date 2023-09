Thronjubiläum von König Carl Gustaf: Privates Dinner in der Residenz

Farbflash vor dem Schloss Drottningholm

Den Fotografen vor dem Schloss bot sich ein buntes Bild, denn viele Damen der Dinner–Gesellschaft setzten auf Signalfarben. So erschien Kronprinzessin Victoria (46) am Arm von Ehemann Prinz Daniel (50) in einem One–Shoulder–Abendkleid mit grosser Stoffblume an der Schulter in knalligem Orange. Victorias Schwägerin, die Ehefrau von Prinz Carl Philip (44), Prinzessin Sofia (38), fiel in ihrem pinken Volantkleid nicht minder auf. Eine dritte im Farbenbunde war Victoria und Daniels Tochter, Prinzessin Estelle (11). Die überraschend grossgewachsene Elfjährige hatte sich für ein moosgrünes Tüllkleid entschieden.