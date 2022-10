George Clooney (61) und Julia Roberts (54) garantieren offenbar weiterhin Erfolg an der Kinokasse. Ihr gemeinsamer Film «Ticket ins Paradies» hat laut eines Berichts des Branchenmagazins «Variety» bereits 60 Millionen US-Dollar eingespielt. Der heimische Markt ist noch nicht einmal eingerechnet, denn in den USA und Kanada startet die romantische Komödie erst am 21. Oktober in den Kinos.