«Ticket ins Paradies»: Grosse Namen, wenig Tiefgang

Roberts und Clooney wiedervereint vor der Kamera

In «Ticket ins Paradies» treffen die Mega-Stars George Clooney und Julia Roberts 21 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Film «Ocean's Eleven» wieder aufeinander - für Roberts ist es ihre erste Rom-Com-Rolle seit vielen Jahren. Regisseur Ol Parker, der bereits den Kino-Hit «Mamma Mia! Here We Go Again» inszenierte, führt die beiden ins balinesische Paradies. Gesellschaft leisten den alten Filmhasen die Nachwuchsstars Kaitlyn Dever als Tochter Lily, «Emily in Paris»-Frauenschwarm Lucas Bravo als Georgias Lebensgefährte und Billie Lourd als Lilys beste Freundin.