Ticketvorverkauf wurde gestoppt: Taylor Swift ist «wirklich sauer»

Als Grund nannte Ticketmaster via Twitter eine «ausserordentlich hohe Anforderung an die Ticketverkaufssysteme» und einen «unzureichenden, verbleibenden Kartenbestand». Taylor Swift hat selbst auf das Chaos reagiert. «Nun ja... es versteht sich von selbst, dass ich meine Fans extrem beschütze», beginnt die Sängerin in einer Instagram-Story. Schliesslich seien sie für einen Grossteil ihrer Karriere verantwortlich.