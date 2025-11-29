Tierisch guter Start: «Zoomania 2» erobert US-Kino im Sturm

Bereits «Zoomania» mauserte sich 2016 zu einem weltweiten Kassenschlager und spielte über eine Milliarde US–Dollar ein. Dessen Nachfolger, der hierzulande seit dem 26. November im Kino läuft, schickt sich an, diesen Erfolg womöglich noch toppen zu können. Die ersten Zahlen aus den USA, wo der familienfreundliche Animationsfilm ebenfalls seit Mittwoch zu sehen ist, sind wahrlich beeindruckend. Wie «Variety» berichtet, spielte «Zoomania 2» an nur einem Tag fast 40 Millionen Dollar ein, etwa auf dieselbe Summe kommt er laut «Box Office Mojo» derzeit auf dem internationalen Markt.