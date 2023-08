Tierschutz-Organisation PETA lobt den «Barbie»-Film

Grund für den Segen von PETA ist das Outfit von Barbies Dauerpartner Ken, gespielt von Ryan Gosling (42). In manchen Szenen trägt Ken einen protzigen weissen Pelzmantel. Dieser ist jedoch nicht aus echtem Nerz, sondern ein künstlicher Pelz. Ausserdem läuft Ken in veganen Stiefeln in Lederoptik herum. Diese Kostüme spiegeln laut Lisa Lange, «die Tierliebe des Schauspielers Ryan Gosling» wider und dessen «Weigerung, Pelz zu tragen».