CGI statt Lebewesen

Das Pferd soll in der Nähe von 20 anderen Pferden gestanden haben, als es starb, berichtet «Deadline» unter Berufung auf Insider zudem. An diesem Tag sollen mehr als 30 Pferde am Set gewesen sein. In einer Erklärung dazu schrieb Peta dem Bericht zufolge, die Serie würde «Tiere ausbeuten» und forderte Film- und Fernsehproduktionen auf, CGI anstelle von Lebewesen zu verwenden.