Tiffany Haddish spricht über ihre Adoptions-Pläne

Haddish ist selbst ab ihrem zwölften Lebensjahr bei Pflegeeltern aufgewachsen. Das erzählte sie während ihres Auftritts in der Talkshow «My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman», die auf Netflix zusehen ist. Sie und ihre vier Geschwister wurden in fremde Obhut gegeben, nachdem ihre Mutter gewalttätig geworden sei. Umso mehr wolle auch sie nun ein sicheres Zuhause schenken.