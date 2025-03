Tiger Woods macht Beziehung mit Vanessa Trump offiziell

«Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite!», postete Woods am 23. März auf X (früher Twitter). Dazu veröffentlichte er zwei Fotos, die ihn vertraut mit der Ex–Frau von Donald Trump Jr. (47) zeigen. «Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Lebensweg», fügte er hinzu. Gleichzeitig bat er um Privatsphäre für alle, «die uns am Herzen liegen».