Sie bezeichnen sich im VOX–Interview als Aufsteigerin, die nichts hatte und sich alles selbst aufgebaut hat. Wie sahen Ihre beruflichen Anfänge aus?

Onaran: Als Aufsteigerin war ich schon immer eine Löwin. Denn als Frau mit Migrationsgeschichte und dieser sozialen Herkunft musst du dreimal so viel arbeiten. Netzwerke musst du dir selbst aufbauen, deine Finanzen selbst erwirtschaften und dir eben selbst das grösste Rolemodel sein. Meine beruflichen Anfänge waren deshalb geprägt von vielen Auf und Abs – ob es die Finanzierung meines Studiums mit mehreren Jobs war, meine ersten Schritte in der Politik und später dann meine Jobs in der Wirtschaft als Kommunikationsleiterin. Je höher ich kam, desto weniger Frauen gab es. Deshalb setze ich mich heute eben so für mehr Vielfalt in der Wirtschaft ein.