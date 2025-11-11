TikTok-Beziehungstest: Was hat es mit der «Bird Theory» auf sich?

In der Psychologie werden solche Mini–Momente als «bids for connection» bezeichnet – also Angebote, mit dem anderen in Verbindung zu treten. Beispiele für solche Bids gibt es unzählige: der beiläufige Hinweis auf einen Vogel, ein lustiges Meme verschicken, ein kurzer Kommentar über den Arbeitstag oder ein freudiger Ausruf über etwas Kleines. Sie wirken unscheinbar, doch sie sagen viel darüber aus, wie Partner im Alltag aufeinander achten und wie emotional verbunden sie sind.