TikTok: EU verhängt 345-Millionen-Euro-Strafe

Vorwürfe des Datenklaus durch TikTok

Seit ihrem Start am 2. August 2018 hat TikTok eine rasante Erfolgsgeschichte hingelegt. Und dies, obwohl es von Anfang an immer wieder Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes für ihre User gibt. So denken die amerikanischen Behörden regelmässig über eine Sperrung der App in den USA nach. TikTok sei ein Einfallstor für den Datenklau Chinas, heisst es. Auch die EU hat ein wachsames Auge auf die App. Auf Basis der 2016 erlassenen, europaweiten Datenschutz–Grundverordnung (DSGVO) wurde auch deswegen die Europäische Datenschutzkommission ins Leben gerufen.