TikTok-Trend Moisture Sandwich bringt trockene Haut zum Strahlen

Das Prinzip hinter der Moisture-Sandwich-Methode

Beim sogenannten «Feuchtigkeits-Sandwich» werden die Pflegeprodukte in Schichten eingearbeitet. Man geht schichtweise vor und trägt die einzelnen Produkte übereinander auf - so als würde man sich ein Sandwich schmieren. Der Ablauf beim Moisture Sandwich sieht so aus: erste Schicht Wasser, zweite Schicht leichte Feuchtigkeitspflege, dritte Schicht fetthaltige Creme oder pflanzliche Öle.