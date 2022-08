In der griechischen Mythologie ist eine Sirene das Symbol der Verführung - ein Mischwesen aus Frau und Vogel, dessen Nymphengesang so betörend wirkt, dass es Seefahrer in den Tod lockt. Im Laufe der Geschichte wurden die Sirenen zum Synonym für gefährlich verführerische Frauen. Nun hat die Legende der Sirenen einen neuen Make-up-Trend inspiriert: Auf TikTok gehen derzeit die «Siren Eyes» viral, die für einen charmanten Augenaufschlag sorgen sollen und das klassische Cat-Eye ablösen könnten.