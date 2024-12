TikTok-Video: Sarah Ferguson geniesst Ausflug mit ihren Enkeln

In dem Video ist Ferguson, eingepackt in einer sportlichen roten Jacke, unter anderem auf einem Karussell zu sehen, während sie in die Kamera spricht und erzählt: «Ich bin im beleuchteten Windsor Park mit meinen Enkelkindern und meiner Tochter und habe den besten Tag. Samstagnachmittag im Dunkeln. Und ich sitze auf einem riesigen Hahn. Yeah!» Weitere Aufnahmen des Clips mit dem Untertitel «Der Weihnachts–Countdown hat begonnen!» zeigen die beiden Kinder und Fergusons Tochter, die ebenfalls in Winterjacken gekleidet durch den erleuchteten Park spazieren. Dabei soll es sich um Eugenie und ihre 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest handeln.