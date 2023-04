«Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis» feiert im April Premiere

Reality-TV-Star Kourtney Kardashian Barker (43) und Blink-182-Drummer Travis Barker (47) haben im Frühling vergangenen Jahres geheiratet. Die Hochzeitsfeier im Mai 2022 liessen sie von einem Kamerateam für die Reality-Doku «Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis» (Dt. «Bis dass der Tod uns scheidet: Kourtney & Travis») begleiten. Nun ist der Starttermin für das Streaming-Format bekannt gegeben worden. Demnach feiert der «Einblick in die Hochzeit des Jahres» in Deutschland am 13. April exklusiv auf Disney+ Premiere.