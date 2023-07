Til Schweiger beendet seine Auszeit

Treffen mit seiner Lieblingsschauspielerin

Während seiner Auszeit empfängt Schweiger offenbar auch Besuch - zumindest von lieben Kolleginnen. «Manta Manta»-Darstellerin Tina Ruland (56) war am vergangenen Wochenende bei ihm, wie zwei Fotos in innigen Posen auf Instagram zeigen. Auf einem sitzt Ruland scheinbar auf dem Schoss des Filmemachers und hat die Arme um ihn gelegt, beide lächeln in die Kamera. Auf dem zweiten sitzen die zwei vor einem alten «FKK Strand»-Schild eng beieinander und halten sich an den Händen.