Til Schweiger gratuliert Brad Pitt zum Geburtstag

Til Schweiger ist genau einen Tag jünger als Brad Pitt

Doch in seinen Augen sei er «einer der besten Filmschauspieler der Welt», das hätte Pitt mehrfach bewiesen: «Als Kiffer in ‹True Romance›, als Gipsy in ‹Snatch›, in ‹Twelve Monkeys› und so vielen anderen Filmen. Ich finde, er ist einer der grossartigsten Filmschauspieler.» Auch während und nach der Ehe mit Angelina Jolie (48) sei Schweiger immer im «Team Pitt» gewesen.