Til Schweiger meldet sich zurück: «Mir geht es gut. Ich bin topfit»

Wenige Lebenszeichen auf Instagram

Der Schauspieler hat sich in den vergangenen Monaten wenig in der Öffentlichkeit gezeigt, seit ihm in einem «Spiegel»–Bericht im April Macht– und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen wurden. Im Juli besuchte er den Blaulichttag der Bundeswehr, ansonsten verbringt er viel Zeit auf Mallorca und gibt hin und wieder ein Lebenszeichen auf Instagram. So postete er vor zwei Monaten zwei Bilder mit seiner «Lieblingsschauspielerin» Tina Ruland (56). Vor zwei Wochen zeigte er sich auf seiner Instagram–Seite durchtrainiert im Safarilook.