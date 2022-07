Til Schweiger schwärmt von «Manta, Manta»-Co-Star Tina Ruland

Vor allem die jüngste der vier Schweiger-Sprosse geniesst es, mit der Familie Filme zu drehen, wie sie in einem anderen Interview mit der «Welt am Sonntag» erklärt. Sie sehe ihre Familie gar nicht so oft, sagt die Schauspielerin, die 2016 mit ihrer Mutter nach Malibu, Kalifornien, zog. «Allein schon, weil ich sechs Jahre nicht in Deutschland gelebt habe und wir ohnehin alle unser eigenes Ding machen. Insofern freue ich mich eher, wenn ich sie sehe und mit ihnen arbeiten kann», so Emma Schweiger.