Til Schweiger übernimmt Rolle in US-Thriller «Contra»

Til Schweiger «hebt jede Szene auf ein neues Level»

Die Regie übernimmt Artisha Mann–Cooper, die mit diesem Projekt ihr Spielfilm–Debüt als Regisseurin gibt. Die Emmy–nominierte Produzentin schwärmt von ihrer Zusammenarbeit mit Schweiger: «Til ist eine Macht. Er bringt eine Intensität und Raffinesse mit, die diese Welt perfekt verkörpert. Seine Präsenz hebt jede Szene auf ein neues Level – er ist die Art von Schauspieler, der alle um sich herum besser macht», wird Mann–Cooper vom «Hollywood Reporter» zitiert.