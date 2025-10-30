Til Schweiger und Boris Becker treten bei «Klein gegen Gross» an

Bei «Klein gegen Gross» stellt sich Schweiger jetzt einem «Filmstar–Duell». Die 14–jährige Lola aus Wien fordert ihn heraus: Beide müssen erraten, welche Schauspieler–Paare in drei verschiedenen Filmen gemeinsam vor der Kamera standen. Für Schweiger ist es bereits die zweite Teilnahme an der Show. 2023 musste er sich geschlagen geben – damals ging es darum, Kino–Blockbuster schneller anhand ihrer Besetzung zu erkennen.