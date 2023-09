Till Lindemann: Plattenfirma setzt Zusammenarbeit aus

Solo–Tour soll am 8. November starten

Die Berliner Staatsanwaltschaft gab die Einstellung erst am 29. August bekannt. Lindemann hält indessen auf seiner Website an den bislang bekannten Tourdaten fest: Seine Europa–Tournee startet er am 8. November in Düsseldorf. Nach weiteren Stationen in Deutschland geht es für ihn nach Tschechien, in die Slowakei, nach Polen, in die Staaten des Baltikums, nach Finnland, Schweden, in die Niederlande, nach Belgien und nach Grossbritannien. Das Abschlusskonzert soll am 20. Dezember in Paris stattfinden.