Ab 1. Dezember immer donnerstags

Zum Start von «Tim Allen - Volle Heimwerker-Power» erscheinen am Donnerstagabend um 20:15 Uhr gleich vier halbstündige Episoden. Die restlichen Folgen werden zur gleichen Sendezeit an den drei darauffolgenden Donnerstagen jeweils in Doppelfolgen auf The History Channel ausgestrahlt.