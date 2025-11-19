Tim Bendzko bestätigt Ehe-Aus

Dankbarkeit statt Bitterkeit

Trotz des Schmerzes überwiegt bei Tim Bendzko das Gefühl der Dankbarkeit. «Ich bin heute der Mensch, der ich bin, wegen dieser Beziehung», sagt er in dem Video. Diese Verbindung werde auch über die Trennung hinaus weiterleben – «immer», wie der Titel seiner neuen Single es ausdrückt: «Aber selbst wenn eine Beziehung endet, bleibt im besten Fall die Würdigung der gemeinsamen Zeit und dafür, was sie aus einem gemacht hat.»