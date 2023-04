Tim Bendzko muss Konzerte verschieben: «Es tut mir unendlich leid»

Konzertabbruch in Stuttgart

In Stuttgart musste Bendzko seinen Auftritt am vergangenen Mittwoch nach drei Songs abbrechen. Er erklärte anschliessend ebenfalls in den sozialen Medien: «Es war tagsüber absolut nicht abzusehen, dass es so enden würde. Aber wenn der Körper ‹Nein, Danke› sagt, hat man nicht mehr viele Optionen.» Weiter hiess es: «Dass meine Stimme gerade hinüber ist, hat leider auch zur Konsequenz, dass das Konzert in Leipzig verschoben werden muss.» Auch diese beiden Konzerte werden im Herbst nachgeholt.