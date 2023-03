Tim Bendzko übers Vatersein: «Weiss jetzt, wofür ich das alles mache»

In «Wer rettet die Welt für mich» thematisieren Sie den Klimawandel. Sie sind selbst Vater, wie sehr fürchten Sie die Zukunft? Gerade für die nächste Generation?

Bendzko: Fürchten ist ein grosses Wort. Ich bin niemand, der Angst hat. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschheit immer dann, wenn der Druck am grössten wird, zu Ausserordentlichem imstande ist. In der Corona-Pandemie war es zum Beispiel eine unglaubliche Leistung, in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln. Der Druck war so gross, dass alle Anstrengungen unternommen wurden und plötzlich ist alles möglich. Das bedeutet leider, dass erst viel Leid notwendig ist, damit sich etwas bewegt. Aber anscheinend sind wir Menschen nicht dafür gemacht, uns jetzt um Dinge zu kümmern, die in zehn Jahren relevant sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch dieses Problem gelöst wird. Dass in den nächsten Jahren immer mehr passiert. Das sage ich als Weltretter (lacht). Wir wissen alle, was zu tun ist. Es muss nur auch getan werden. Weniger reden, mehr machen.