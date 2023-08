Tim Burton: Der Meister des Makabren wird 65

Auch das Privatleben der beiden stellenweise so exzentrisch wirkenden Stars sorgte in der Boulevardpresse wiederholt für Aufsehen. Kennengelernt hatten sie sich am Set von Burtons «Planet der Affen»–Neuverfilmung (2001). Angeblich waren die ersten an Bonham Carter gerichteten Worte des Regisseurs: «Ich denke, du wärst ein toller Schimpanse.»