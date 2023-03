Freunde und Familie haben am heutigen Mittwoch in München Abschied von Tim Lobinger (1972-2023) genommen. Der ehemalige Stabhochspringer hatte am 16. Februar seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Zur Trauerfeier auf dem Münchner Waldfriedhof erschienen rund 200 Gäste, darunter Lobingers Ex-Frau Alina und der gemeinsame Sohn, wie «RTL» berichtet. Unter anderem auch Bayern-Star Joshua Kimmich (28), der bis zuletzt an Lobingers Seite weilte, sowie Sportvorstand Hasan Salihamidžić (46), Leroy Sané (27) und Mario Gomez (37) erwiesen dem verstorbenen Ex-Sportler die letzte Ehre.