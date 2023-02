Tim Lobinger ist tot: Ex-Stabhochspringer erliegt dem Krebs

Tim Lobinger ist tot (1972-2023). Der Ex-Stabhochspringer erlag im Alter von 50 Jahren seinem Krebsleiden. Das hat die «Rheinische Post» am Donnerstagabend aus dem Umfeld des ehemaligen Leichtathleten erfahren. Lobinger feierte ab Ende der 1990er Jahre grosse Erfolge als Stabhochspringer. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2003 in Birmingham errang er die Goldmedaille. Über seine Krebserkrankung hatte Lobinger in den vergangenen Jahren wiederholt offen gesprochen.