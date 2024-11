Tim Mälzer kocht bei «Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition»

Kurz vor dem Weihnachtsfest tischen wieder vier Promi–Köche in zwei Ländern auf. In der achten Ausgabe von «Kitchen Impossible – Die Weihnachts–Edition» treten Tim Mälzer (53) und Tim Raue (50) im Team gegen das Duo aus Roland Trettl (53) und Sepp Schellhorn (57) an. Das festliche Duell ist am 22. Dezember um 20:15 bei VOX im TV und bereits eine Woche vorher auf RTL+ zu sehen.