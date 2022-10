«Ich konnte nicht mehr so leben»

«Die Alarmzeichen wurden immer deutlicher. Es ging nicht mehr so weiter. Ich konnte nicht mehr so leben», sagte er laut Pröse. Im Herbst 2021 habe Hallervorden seiner Frau Christiane offenbart, «was für ein Abgrund sich in ihm aufgetan hatte und wie dunkel es in seiner Seele war». Den wichtigsten Schritt sei er dann allein gegangen: «Er gab in der Klinik in Berlin-Charlottenburg zum ersten Mal in seinem Leben seine Tabletten ab. Natürlich auch seine Zigaretten».