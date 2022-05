Tim Raue wird neuer «Restaurantester» bei RTL

Tim Raue: Vom Gang-Mitglied zum Sternekoch

«Spitzenkoch Tim Raue steht für feinste Hochkulinarik und einen erstklassigen Geschäftssinn» schreibt RTL in der Mitteilung. Für «Der Restauranttester» qualifiziere ihn unter anderem der «Ehrgeiz, sich von unten nach ganz oben hochzuarbeiten». Raue wuchs in Berlin in einfachen Verhältnissen auf, war Mitglied einer Jugendgang. Später arbeitete er sich zum Zwei-Sterne-Koch hoch. Im Fernsehen ist Raue schon länger präsent, zum Beispiel in «Kitchen Impossible» als Gegner von Tim Mälzer (51) und als Juror in «The Taste».