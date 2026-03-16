Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen «Bachelors»

Zum dritten Mal gehen bei RTL gleich zwei Rosenkavaliere auf die Suche nach der grossen Liebe. Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) sind die neuen «Bachelors» und wollen in Südafrika die richtige Frau fürs Leben finden, wie RTL am Montag bekanntgab.
Sebastian Paul war schon einmal verlobt
Tim Reitz (35) stammt aus Köln und ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege– und Pädagogikbereich. In den vergangenen Jahren hat er sich vor allem auf die Arbeit konzentriert und will nun wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Er hofft auf eine unabhängige Frau: «Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen.» Er möchte damit punkten, dass er zuhören und die richtigen Fragen stellen kann.
Der Zweite im Bunde ist Sebastian Paul (33) aus Düsseldorf. Der ehemalige Polizist ist seit 15 Jahren Leistungssportler und unterstützt Menschen als Sport– und Ernährungscoach. Hinter ihm liegt bereits eine gescheiterte Verlobung. Er wünscht sich von seiner nächsten Beziehung keine Perfektion, sondern Nähe mit viel Lachen und gemeinsamer Zukunftsplanung. Neben seinen zielstrebigen Sportplänen geniesst er gerne gutes Essen und guten Kaffee: «Meine Leidenschaft als Hobby–Barista sorgt dafür, dass der Kaffee zuhause genauso gut schmeckt wie im Lieblingscafé.»
Wann die 16. Staffel startet und welche Frauen sich dem Liebesabenteuer stellen werden, ist noch nicht bekannt. Wie RTL mitteilte, sollen weitere Informationen zu «Die Bachelors» zeitnah bekannt gegeben werden. Im vergangenen Jahr lief die Staffel ab dem 18. Juni.
So erging es den vorherigen «Bachelors»
2024 gab es zum ersten Mal den Bachelor im Doppelpack mit Dennis Gries und Sebastian Klaus. Während Gries nach wie vor mit seiner auserwählten Katja liiert ist, heiratete sein Kollege gerade seine neue Partnerin Jenny Koepper standesamtlich und nahm ihren Namen an. «Die Bachelors» von 2025 waren Felix Stein und Martin Braun. Sie fanden in der Dating–Show kein Liebesglück.