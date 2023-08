Timbaland, Justin Timberlake und Nelly Furtado kündigen neue Musik an

«Wir sind zurück», heisst es in einem Instagram-Post von Timbaland. «Die Zeit ist gekommen», beginnt wiederum ein dazu veröffentlichter Clip, der zum einen Ausschnitte von vergangenen Auftritten zeigt. Die drei waren 2007 mit dem Song «Give It to Me» erfolgreich, landeten in den USA und in Grossbritannien auf Platz eins der Charts.